E-Commerce-Analysesoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Klar

getklar.com

Klar ist die Single Source of Truth für Ihr E-Commerce-Geschäft. Mit Klar können Sie alle Ihre Daten an einem Ort zentralisieren und an Ihre Realität anpassen. Hören Sie auf, Ihr Unternehmen auf Tabellenkalkulationen zu führen – sparen Sie Zeit und erhalten Sie Klarheit darüber, wie Sie mit Klar profitabel wachsen können. Es soll Ihnen helfen, alle Ihre großen und kleinen Fragen zu beantworten, damit Sie Entscheidungen mit Zuversicht treffen können. Klar bietet Ihnen Berichte und Einblicke in Ihren Umsatz und Gewinn, Ihre Kundenbindung, Kundenakquise und die gesamte Customer Journey und bündelt dabei alle Ihre Datenquellen wie Shopify, Klaviyo, Google Analytics und Ihre Facebook- und Google-Werbekonten. Damit können Sie ... ... die Wirtschaftlichkeit Ihrer Einheit verbessern, indem Sie tief in Ihre Umsätze und Rentabilität eintauchen ... Ihre Akquise skalieren, indem Sie Daten aus allen Ihren Marketingkanälen an einem Ort haben und über alle Dimensionen hinweg abgeglichen werden ... Identifizieren und pflegen Sie Kunden mit hohem CLV, indem Sie ihre Verhaltensmuster analysieren, um die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen ... Behalten Sie die Kontrolle, indem Sie die tägliche Leistung anhand von Zielen verfolgen und Trends in Datenquellen leicht erkennen. Klar wurde für eine ganz bestimmte Art von Unternehmen entwickelt . E-Commerce-Shops mit 10 bis 100 Mitarbeitern, die mehrere Produkte verkaufen und ihre Kunden binden müssen, um einen Gewinn zu erzielen. Dieser Fokus sowie unsere eigene Erfahrung beim Wachstum mehrerer Marken auf 8-stellige Beträge geben Klar die Flexibilität, sich an die einzigartigen Herausforderungen Ihres Unternehmens anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Bericht für Sie relevant und aufschlussreich ist. Um zu beginnen, integrieren Sie einfach Ihren Toolstack mit ein paar Klicks (wie Shopify, Klaviyo, Google Analytics und Ihre Werbekonten), stellen Sie Ihre Shop-Realität zusammen und konfigurieren Sie sie, und Sie sind sofort bereit, alle Berichte zu erhalten, die Sie für Ihr Wachstum benötigen Ihr Unternehmen.