Video-Feedback-Software für Verbraucher - Beliebteste Apps

Widewail

widewail.com

Invite Video macht die Erstellung von Kundenvideo-Testimonials für KMU bis hin zu Unternehmen einfacher denn je. Mithilfe von SMS und Automatisierung haben wir einen Prozess geschaffen, der für das Unternehmen unkompliziert und für den Kunden nahtlos ist. Verwandeln Sie Ihr CRM in eine ständig aktive Maschine zur Generierung von Video-Testimonials und befähigen Sie Ihr Marketingteam, mit unschätzbarem Video-Social-Proof mehr Interessenten in Käufer umzuwandeln. Mithilfe von Text/SMS helfen wir Ihnen, Anfragen an Ihre Kunden dort zu senden, wo diese am meisten interagiert sind. Optional können Sie Kunden ansprechen, von denen Sie bereits wissen, dass sie sehr engagiert sind, beispielsweise solche, die kürzlich eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben. Unser Ablauf von der SMS bis zur Videoübermittlung ist schnell und unkompliziert. Nur ein paar Klicks auf dem Telefon, es sind keine Downloads oder Gerätewechsel erforderlich.