Anbieter von Käuferabsichtsdaten - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Drift

Drift®, das Unternehmen für Käufererlebnisse und Konversations-KI, inspiriert Unternehmen dazu, Gespräch für Gespräch ansprechendere Kundenerlebnisse zu schaffen. Seine auf den Menschen ausgerichtete, KI-gestützte Plattform hört den Käufern zu, versteht sie und lernt von ihnen, um an jedem Berührungspunkt personalisierte Erlebnisse und Empfehlungen bereitzustellen. Drift schafft eine Welt, in der KI für Menschen arbeitet, um Gespräche in Beziehungen umzuwandeln. Drift hilft Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt, Gesprächsdaten und Käuferverhalten in tiefere Beziehungen, mehr Pipeline und mehr Umsatz umzuwandeln. Als Pionier im Conversational Marketing wurde das Unternehmen 2015 gegründet, um Reibungsverluste im B2B-Kaufprozess zu vermeiden. Da die Erwartungen der Käufer weiter steigen und KI eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung sinnvoller Kundenreisen in großem Maßstab spielt, revolutioniert Drift die von ihm geschaffene Kategorie.