Geschäftsplanungssoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Die KI-gestützte Planungs-App für vielbeschäftigte Teams, die den besten Zeitpunkt für Ihre Aufgaben, Gewohnheiten, Besprechungen und Pausen findet. Holen Sie sich mit adaptiver Echtzeitplanung bis zu 40 % der Arbeitswoche zurück und halten Sie gleichzeitig Ihren Kalender mit prädiktiver Intelligenz flexibel, um Prioritäten dynamisch zu verteidigen, wenn sich Ihre Woche füllt – so haben Sie immer Zeit für konzentriertes Arbeiten und bleiben gleichzeitig offen für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Sie können Reclaim genau mitteilen, wie Sie Ihre Prioritäten planen möchten, genau wie Sie es bei einem großartigen Assistenten tun würden. Und wenn sich Pläne ändern, wird Ihr Zeitplan in Sekundenschnelle automatisch neu ausgerichtet. Möchten Sie mehr erfahren? Schauen Sie sich unten nur einige der Funktionen von Reclaim an: • Aufgaben: Planen Sie Ihre Aufgaben automatisch in Ihrem Kalender. • Gewohnheiten: Blockieren Sie flexible Zeit für wiederkehrende Routinen. • Intelligente Einzelgespräche: Finden Sie die beste Zeit für Einzelgespräche. • Planen Links: Buchen Sie intelligenter mit flexiblen Meeting-Links • Kalendersynchronisierung: Blockieren Sie Ihre Verfügbarkeit in allen Kalendern • Pufferzeit: Automatische Planung von Pausen und Reisezeiten • Farbcodierung: Ordnen Sie Ihre Ereignisse automatisch farblich nach Kategorie zu • Tage ohne Besprechungen: Verhindern Sie Besprechungen und planen Sie automatisch Heads-Down-Arbeit. • Team Analytics: Verfolgen Sie die Zeit Ihres Teams für Besprechungen, Aufgaben, Wellness-Kennzahlen und mehr. • Aufgabenintegrationen: Synchronisieren Sie Aufgaben aus Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear & Google Tasks in Ihren Kalender • Slack-Integration: Passen Sie Ihren Slack-Status in Echtzeit an und synchronisieren Sie ihn mit Ihrem Kalender. Über 20.000 Unternehmen verlassen sich auf Reclaim, um mehr aus ihrer Arbeitswoche herauszuholen. Melden Sie sich an und legen Sie kostenlos los, damit Sie und Ihr Team jede Woche Zeit dort verbringen können, wo es am wichtigsten ist.