KI-Software für Besprechungsassistenten - Beliebteste Apps - Togo

Krisp

Krisp ist eine intelligente Anwendung, die die Effizienz und Klarheit von Online-Meetings und -Anrufen verbessern soll. In erster Linie wird KI zur Geräuschunterdrückung eingesetzt, wodurch Hintergrundgeräusche, Stimmen und Echos bei Online-Interaktionen effektiv eliminiert werden. Diese Funktion gewährleistet eine klare und qualitativ hochwertige Kommunikation in verschiedenen Umgebungen, von Einzelgesprächen bis hin zu Teambesprechungen und Callcentern. Neben der Geräuschunterdrückung bietet Krisp auch Transkriptionen von Besprechungen in Echtzeit an, was die Zugänglichkeit verbessert und bei der Führung von Aufzeichnungen hilft. Darüber hinaus verfügt es über die Fähigkeit, prägnante Besprechungsnotizen und Zusammenfassungen zu erstellen und so effektiv als KI-Besprechungsassistent zu fungieren. Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist die Besprechungsaufzeichnungsfunktion von Krisp, die virtuelle Besprechungen automatisch über alle Kommunikations-Apps hinweg aufzeichnet. Speziell für Callcenter-Umgebungen bietet Krisp eine KI-Akzentlokalisierungsfunktion, die die Akzente der Agenten in Echtzeit an den nativen Akzent der Kunden anpasst und so eine klarere Kommunikation ermöglicht. Außerdem werden Agenten- und Kundengespräche sicher und in Echtzeit transkribiert. Die Dienste der Anwendung können mithilfe des bereitgestellten SDK für Entwickler in verschiedene Produkte integriert werden. Als multifunktionales KI-Tool richtet sich Krisp an ein breites Spektrum von Benutzern, darunter Einzelpersonen, Freiberufler, hybride Arbeitsteams, Vertriebsteams, professionelle Dienstleistungen und Callcenter.