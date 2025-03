Abwesenheitsmanagement-Software - Beliebteste Apps

Vacation Tracker

Vacation Tracker ist eine optimierte Urlaubsverwaltungslösung, die sich nahtlos in gängige Tools für die Zusammenarbeit wie Slack, Microsoft Teams und Google Workspace integrieren lässt oder direkt über Ihre geschäftliche E-Mail aufgerufen werden kann. Es vereinfacht den Prozess der Nachverfolgung der bezahlten Abwesenheit (PTO) mit nur wenigen Klicks und erhöht so die Transparenz und Echtzeit-Sichtbarkeit für Ihr Team. Mit Vacation Tracker können Sie Urlaubsanträge in Stunden verwalten – ideal für Teilzeitkräfte oder genaue Terminplanungsanforderungen. Das System unterstützt Time Off in Lieu (TOIL), sodass Mitarbeiter Urlaub auf der Grundlage der zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden ansammeln können. Funktionen wie Ersatzgenehmiger sorgen für Flexibilität, indem sie Genehmigungsverantwortlichkeiten bei Abwesenheit von Vorgesetzten delegieren, während Sperrfristen dabei helfen, Urlaubsanträge in kritischen Zeiten zu kontrollieren. Die Rückstellungsfunktion automatisiert die Urlaubsansammlung im Laufe der Zeit und sorgt so für Genauigkeit und aktuelle Aufzeichnungen. Erleben Sie den vollen Funktionsumfang von Vacation Tracker mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion, die Zugriff auf alle Funktionen bietet, um die Urlaubsverwaltung Ihres Teams effizient und effektiv zu verbessern.