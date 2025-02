401(k)-Software - Beliebteste Apps - Togo

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc. ist ein erschwinglicher Full-Service-Anbieter für 401(k) und 403(b), der es kleinen und mittleren Unternehmen leicht machen möchte, ihre Mitarbeiter bei der Investition in den Ruhestand zu unterstützen. Human Interest wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Es hilft Mitarbeitern aller Berufszweige beim Zugang zu Altersvorsorgeleistungen und einem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Unsere Lösung zielt darauf ab, es Unternehmen zu ermöglichen, hochwertige 401(k)s als Teil eines wettbewerbsfähigen Leistungspakets anzubieten, ohne die Personalabteilung mit einem großen Verwaltungsaufwand zu belasten. Arbeitgeber können einen 401(k)-Plan vollständig online einrichten und verwalten und den Mitarbeitern die Verwaltung ihrer Altersvorsorge erleichtern. * Verfügbar für berechtigte Teilnehmer, die ein Einkommen von 60.000 USD oder weniger erzielen und über einen Zeitraum von 12 Monaten mindestens 8 % jedes Gehaltsschecks in einen berechtigten Plan einzahlen. Senden Sie das Formular, um die Prämie zu beantragen. Der Mindestpreis beträgt 100 US-Dollar und der Höchstpreis 250 US-Dollar. Siehe zusätzliche Anforderungen (humaninterest.com/legal/cashback-terms) und Programmdetails (humaninterest.com/solutions/kickstart). Dieses Programm wird vom Protokollführer Human Interest Inc. verwaltet und angeboten.