401(k)-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

Betterment

betterment.com

Die Verwaltung eines 401(k) ist eine Herausforderung. Aus diesem Grund macht es Betterment at Work Arbeitgebern leicht, ein qualitativ hochwertiges 401(k) anzubieten. Von laufender administrativer Unterstützung und Investitionsverwaltung über maßgeschneiderte Plangestaltung bis hin zu optimierten Gehaltsabrechnungsintegrationen – wir übernehmen die schwere Arbeit, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu einer benutzerfreundlichen, leistungsstarken Investitions- und Altersvorsorgelösung mit den anpassbaren Portfolios von Betterment at Work, personalisierter Finanzberatung, der Möglichkeit zur Verknüpfung mit externen Konten und verschiedenen ergänzenden Vermögensaufbau-, Spar- und Investitionstools – alles zugänglich über unsere mobile App. Mit Betterment at Work kann Ihr 401(k) auch um neue Funktionen erweitert werden, wie z. B. das Anbieten eines 401(k)-Matches bei Studienkreditzahlungen sowie zusätzliche finanzielle Vorteile wie unser Studienkreditmanagement, 529 Education Savings und 1:1-Finanzcoaching Vorteile*. Mit dieser modernen Mischung aus 401(k)- und finanziellen Wohlfahrtsleistungen sowie zugänglichen Schulungen und Tools kann Betterment at Work Ihnen dabei helfen, zufriedene Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten und gleichzeitig die Leistungen bereitzustellen, die sie zum Erreichen ihrer finanziellen Ziele benötigen. *Student Loan Management by Betterment at Work („SLM“) wird in Zusammenarbeit mit Spinwheel bereitgestellt. 529 Konten und ihre Pläne werden von Programmadministratoren und Managern außerhalb von Betterment geführt und verwaltet. SLM-, 529s- und Finanzcoaching-Dienste sind nur als Teil eines gebündelten Angebots mit einem Betterment 401(k) im Pro- oder Flagship-Plan verfügbar; Für die Nutzung im Pro-Plan fallen zusätzliche Gebühren an, Dienste sind im Essential-Plan nicht verfügbar.