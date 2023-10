Sprintly erleichtert Startups und Agenturen die Zusammenarbeit bei Softwareprojekten. Sprintly bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über die Arbeit des Teams in allen Entwicklungsphasen und ermöglicht Ihnen außerdem, den Fortschritt anhand der Ziele zu verfolgen. Sprintly erfordert keine Konfiguration, sodass Teams in Sekundenschnelle einsatzbereit sind. Sprintly ist tief in GitHub integriert und Elemente können automatisch aus einer GitHub-Commit-Nachricht oder einem Pull-Request heraus aktualisiert werden. Die Slack-Integration hilft auch dabei, das Team synchron zu halten.

Website: sprint.ly

