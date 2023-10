Gitter ist ein Open-Source-Instant-Messaging- und Chatroom-System für Entwickler und Benutzer von GitLab- und GitHub-Repositories. Gitter wird als Software-as-a-Service bereitgestellt, mit einer kostenlosen Option, die alle grundlegenden Funktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigen privaten Chatraum zu erstellen, sowie kostenpflichtigen Abonnementoptionen für Einzelpersonen und Organisationen, die es ihnen ermöglichen, eine beliebige Anzahl privater Chats zu erstellen Räume. Für einzelne Git-Repositories können auf GitHub individuelle Chatrooms erstellt werden. Der Datenschutz im Chatroom folgt den Datenschutzeinstellungen des zugehörigen GitHub-Repositorys: Daher ist ein Chatroom für ein privates (d. h. nur für Mitglieder zugängliches) GitHub-Repository auch für diejenigen privat, die Zugriff auf das Repository haben. Anschließend kann ein grafischer Badge, der auf den Chatroom verweist, in der README-Datei des Git-Repositorys platziert werden, um alle Benutzer und Entwickler des Projekts darauf aufmerksam zu machen. Benutzer können in den Chatrooms chatten oder auf private Chatrooms für Repositories zugreifen, auf die sie Zugriff haben, indem sie sich über GitHub bei Gitter anmelden (was nicht die Weitergabe des GitHub-Passworts des Benutzers an Gitter erfordert). Gitter ähnelt Slack. Wie Slack protokolliert es automatisch alle Nachrichten in der Cloud.

Website: gitter.im

