Bitbucket ist ein webbasierter Versionskontroll-Repository-Hosting-Dienst von Atlassian für Quellcode- und Entwicklungsprojekte, die entweder Mercurial- (vom Start bis zum 1. Juli 2020) oder Git- (seit Oktober 2011) Revisionskontrollsysteme verwenden. Bitbucket bietet sowohl kommerzielle Pläne als auch kostenlose Konten an. Seit September 2010 bietet es kostenlose Konten mit einer unbegrenzten Anzahl privater Repositories (die bei kostenlosen Konten bis zu fünf Benutzer haben können). Bitbucket lässt sich in andere Atlassian-Software wie Jira, HipChat, Confluence und Bamboo integrieren. Es ähnelt GitHub, das hauptsächlich Git verwendet. Bitbucket vermarktet seine Dienste traditionell an professionelle Entwickler mit privatem proprietärem Softwarecode, insbesondere seit der Übernahme durch Atlassian im Jahr 2010. Im Februar 2017 gab Bitbucket bekannt, dass es 6 Millionen Entwickler und 1 Million Teams auf seiner Plattform erreicht hat. Bitbucket verfügt über drei Bereitstellungsmodelle: Cloud, Bitbucket-Server und Rechenzentrum.

Website: bitbucket.org

