GitHub Web Editor

Der webbasierte Editor bietet ein neues, leichtes Bearbeitungserlebnis, das vollständig in Ihrem Browser ausgeführt wird. Mit dem Web-Editor können Sie in GitHub-Dateien und Quellcode-Repositorys navigieren sowie Codeänderungen vornehmen und festschreiben. Sie können jedes Repository, jeden Fork oder jede Pull-Anfrage im Editor öffnen. Der webbasierte Editor steht jedem kostenlos auf GitHub.com zur Verfügung. Der webbasierte Editor bietet viele Vorteile von Visual Studio Code, wie z. B. Suche, Syntaxhervorhebung und eine Quellcodeverwaltungsansicht. Sie können Settings Sync auch verwenden, um Ihre eigenen Visual Studio Code-Einstellungen mit dem Editor zu teilen. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Einstellungssynchronisierung in der Visual Studio Code-Dokumentation. Der Web-Editor läuft vollständig in der Sandbox Ihres Browsers. Das Repository wird nicht geklont, sondern Ihr Code wird geladen, indem die APIs der Dienste direkt über Ihren Browser aufgerufen werden. Ihre Arbeit wird im lokalen Speicher des Browsers gespeichert, bis Sie sie festschreiben. Sie können Ihre Änderungen festschreiben, um alle neuen Arbeiten zu speichern. Da keine zugehörige Rechenleistung vorhanden ist, können Sie Ihren Code nicht erstellen und ausführen oder das integrierte Terminal verwenden. Nur eine Teilmenge der Erweiterungen, die im Web ausgeführt werden können, wird im Erweiterungsfenster angezeigt und kann installiert werden. Ebenso kann die Unterstützung für bestimmte Programmiersprachen im Web eingeschränkter sein.

Website: github.dev

