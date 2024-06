SherpaDesk konzentriert sich auf das, was für professionelle Dienstleistungen am wichtigsten ist: Zeit. SherpaDesk ist eine in der Cloud gehostete PSA-Lösung (Professional Service Automation), die Kerngeschäftsprozesse in einer Lösung integriert. Unternehmen sind in der Lage, Kundendienstprobleme zu verfolgen, abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit zu erfassen und die gesamte Rentabilität ihres Projekts zu überwachen. Die mobile Anwendung von SherpaDesk ist die perfekte Lösung für alle Organisationen, die über Techniker im Außendienst verfügen und ihre Zeit und Ausgaben protokollieren müssen.

