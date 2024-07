Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Seattle – Offizielle Website der Stadtverwaltung. Informationsbereiche für Bürger, Unternehmen und Besucher sowie Informationen zur Stadtverwaltung. Das Seattle Services Portal ermöglicht Benutzern Folgendes: * Überprüfen Sie den Status, erneuern Sie, nehmen Sie Änderungen vor, bezahlen oder planen Sie Genehmigungen oder Aufzeichnungen, indem Sie nach Adresse oder Datensatznummer suchen oder die Registerkarte „Meine Aufzeichnungen“ verwenden. * Starten Sie neue Anträge und Anfragen für verschiedene Dienste, darunter: Gebäude-Tunings; Beschwerden im Zusammenhang mit Gebäuden, Grundstücken, Mietobjekten, Lärm, Taxi- und Transportdienstleistungen; Zulassungsbescheinigung für Denkmalpflege; Kurzzeitmietlizenzen; Taxi- und Mietlizenzen; Handels- und Ausrüstungslizenzen; Park- und LKW-Genehmigungen; Straßennutzungsgenehmigungen; Handels-, Bau- und Landnutzungsgenehmigungen; Bereitstellung öffentlicher Kommentare; Entwicklungsdienste für öffentliche Versorgungsunternehmen; Mietwohnungsregistrierung (RRIO); Mieterunterstützung (EDRA); Baumbezogene Genehmigungen und Registrierungen... Auf der Website finden Sie auch Hinweise zur Planung von Inspektionen oder Terminen beim Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) oder beim Seattle Department of Transportation (SDOT). Wenn Benutzer sich nicht sicher sind, welche Kategorie sie wählen sollen, können sie die Seite „Anwendungsindex“ besuchen, um alle verfügbaren Anwendungstypen anzuzeigen, die sie über das Portal starten können.

Website: cosaccela.seattle.gov

