Die RHB Bank Berhad wurde am 24. August 1994 in Malaysia als Aktiengesellschaft unter dem Namen DCB Holdings Berhad gegründet. Ihren heutigen Namen erhielt sie am 16. Juni 1997. RHB Capital wurde am 29. Dezember 1994 im Hauptvorstand der Bursa Malaysia Securities Berhad gelistet und ersetzte DCB Bank Berhad.

Website: rhb.com.my

