SSI Web Trading

Saigon Securities Incorporation ist ein in Vietnam ansässiger Anbieter von Finanzinvestitionsdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Wertpapierdienstleistungen, zu denen Wertpapierhandel, Wertpapiervermittlung, Underwriting-Dienstleistungen, Wertpapierverwahrung sowie Markt- und Branchenanalysen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienste an, darunter Portfolioverwaltungsdienste, Onshore- und Offshore-Fondsverwaltungsdienste sowie Anlageberatungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen wie Unternehmensfinanzierungsberatung und Kapitalbeschaffungsberatung auf in- und ausländischen Kapitalmärkten an. Weitere Aktivitäten sind Treasury-Dienstleistungen, zu denen Kapitalanlagehandelsaktivitäten, Anleihevermittlung, Underwriting und andere Kapitalanlagedienstleistungen gehören.

Website: ssi.com.vn

