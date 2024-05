Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Precoro ist eine cloudbasierte Lösung zur Optimierung von Beschaffungsprozessen. Keine zeitaufwändigen manuellen Verfahren und Fehler durch menschliche Faktoren mehr. Nur automatisierte Abläufe und zentralisierte Einkaufsprozesse. - Genehmigen Sie Dokumente 2,5-mal schneller von jedem Gerät aus per E-Mail oder Slack-Benachrichtigungen. Optimieren Sie den Genehmigungsworkflow, indem Sie so viele Schritte wie nötig hinzufügen und Kollegen bestimmte Rollen zuweisen. - Sparen Sie bis zu 19 % Ihres Einkaufsbudgets. Verfolgen Sie Rabatte und geben Sie nie mehr aus als geplant. Erhöhen Sie die Transparenz Ihres Cashflows, indem Sie die Unternehmensausgaben (einschließlich Erstattungen) überwachen. Erhalten Sie klare Analysen und aufschlussreiche Berichte, um Ihre Beschaffungsstrategie durchdachter zu planen. - Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe. Erstellen, genehmigen und verfolgen Sie Bestellungen mit nur wenigen Klicks oder übertragen Sie Ihre Bestellungen per Punch-in von Amazon Business. Verwalten Sie Lieferanten, Artikelkataloge, Lagerbestände und mehr auf einer Plattform. - Verbinden Sie Precoro mit Ihrem ERP und anderen Geschäftstools über vorgefertigte Integrationen (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) oder eine kostenlose API. Vergessen Sie doppelte Zahlungen und den manuellen Dokumentenabgleich. - Schützen Sie alle Ihre Daten mit SSO und zuverlässiger 2-Faktor-Authentifizierung. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche von Precoro können Sie komplexes Onboarding und langwierige Schulungen vergessen. Sie erhalten jederzeit Beratung und Unterstützung von Ihrem CSM. Precoro gewährt Ihnen Zugriff auf alle Funktionen und Updates regelmäßig. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Precoro-Team

