Identifizieren Sie mit der Pl@ntNet-App eine Pflanze anhand eines Bildes und nehmen Sie an einem bürgerwissenschaftlichen Projekt zur Pflanzenbiodiversität teil. Pl@ntNet ist eine Anwendung, mit der Sie Pflanzen identifizieren können, indem Sie sie einfach mit Ihrem Smartphone fotografieren. Sehr nützlich, wenn Sie keinen Botaniker zur Hand haben! Pl@ntNet ist auch ein großartiges Citizen-Science-Projekt: Alle von Ihnen fotografierten Pflanzen werden von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt gesammelt und analysiert, um die Entwicklung der Pflanzenbiodiversität besser zu verstehen und sie besser zu erhalten. Mit Pl@ntNet können Sie alle Arten von in der Natur lebenden Pflanzen identifizieren und besser verstehen: Blütenpflanzen, Bäume, Gräser, Nadelbäume, Farne, Weinreben, wilde Salate oder Kakteen. Pl@ntNet kann auch eine große Anzahl von Kulturpflanzen (in Parks und Gärten) identifizieren, dies ist jedoch nicht sein Hauptzweck. Wir brauchen vor allem die Benutzer von Pl@ntNet, um die Wildpflanzen zu inventarisieren, die Sie natürlich in der Natur beobachten können, aber auch die, die auf den Gehwegen unserer Städte oder mitten in Ihrem Gemüsegarten wachsen! Je mehr visuelle Informationen Sie Pl@ntNet über die Pflanze geben, die Sie beobachten, desto genauer wird die Identifizierung sein. Tatsächlich gibt es viele Pflanzen, die sich von weitem ähneln, und manchmal sind es kleine Details, die zwei Arten derselben Gattung unterscheiden. Blumen, Früchte und Blätter sind die charakteristischsten Organe einer Art und sollten zuerst fotografiert werden. Aber auch jedes andere Detail kann nützlich sein, etwa Dornen, Knospen oder Haare am Stiel. Ein Foto der gesamten Pflanze (oder des Baumes, wenn es einer ist!) ist ebenfalls eine sehr nützliche Information, reicht jedoch oft nicht aus, um eine zuverlässige Identifizierung zu ermöglichen. Derzeit ermöglicht Pl@ntNet die Erkennung von etwa 20.000 Arten. Von den 360.000 auf der Erde lebenden Arten sind wir noch weit entfernt, aber Pl@ntNet wird dank der Beiträge der erfahrensten Benutzer unter Ihnen jeden Tag reicher. Scheuen Sie sich nicht, selbst einen Beitrag zu leisten! Ihre Beobachtung wird von der Community überprüft und möglicherweise eines Tages in die Fotogalerie aufgenommen, in der die Arten im Antrag dargestellt werden.

Website: identify.plantnet.org

