GTaskD ist eine Webanwendung, die Ihnen dabei hilft, Ihre To-Do-Liste unter Kontrolle zu bringen und mehr zu erledigen. Es verwendet die Google Tasks-API, um eine direkte Verbindung zu Ihren Daten in Google Tasks herzustellen, ermöglicht Ihnen jedoch die Interaktion mit Ihren Aufgaben in einer Vollbildoberfläche und auf eine Weise, die die offiziellen Apps nicht bieten. Es ist auf Power-User zugeschnitten, beispielsweise solche mit GTD-Systemen (Getting a Things Done), die sich darauf konzentrieren möchten, das Beste aus jedem Tag herauszuholen.

Website: tasks.gtaskd.com

