Pitch Avatar ist eine KI-gestützte Lösung für effektive Geschäftspräsentationen und die Bereitstellung von Inhalten. Sie können Ihre Verkaufspräsentationen, Produktdemos, Marketing-, Schulungs- und anderen Inhalte ganz einfach teilen und Conversions erzielen. Laden Sie einfach Ihre Präsentation hoch, erstellen Sie ein Skript in einer beliebigen Sprache, fügen Sie Voice-Over hinzu oder erstellen Sie einen Video-Avatar. Erstellen Sie einen personalisierten Link und senden Sie ihn an Ihren Kontakt. Der Zuhörer kann Sie einladen, indem er auf die Schaltfläche „Moderator anrufen“ klickt, oder über einen Link direkt zu Ihrem Kalender ein Meeting mit Ihnen vereinbaren. Am Ende jeder Sitzung erhalten Sie eine detaillierte Analyse der Interaktion des Zuhörers mit den Folien.

Website: pitchavatar.com

