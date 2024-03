Wir stellen vor: OneMob – die ultimative All-in-One-Plattform zum Erstellen, Teilen und Verfolgen wunderschöner Microsites in Sekundenschnelle! Ganz gleich, ob Sie in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg oder Content-Ersteller tätig sind, OneMob bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Reichweite zu steigern und mehr Aufmerksamkeit, Engagement und Reaktionen zu erzielen. Mit den leistungsstarken Microsite-Builder-, Content-Uploader- und Verwaltungsfunktionen von OneMob können Sie ganz einfach beeindruckende, individuelle Microsites erstellen, die Ihre Marke und Ihre Inhalte auf professionelle und ansprechende Weise präsentieren. Sie haben Zugriff auf eine Vielzahl von Vorlagen und Tagging-Optionen, um Ihre Microsites so anzupassen, dass sie zu Ihrer Marke passen und Ihre Zielgruppe ansprechen. Aber das ist noch nicht alles – OneMob bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Sie Ihre Inhalte wie ein Profi erstellen, teilen und verfolgen können. Mit dem Mobil-, Web- und Bildschirmrekorder von OneMob können Sie unterwegs Videos erstellen und den integrierten Skript-Teleprompter und die Videobearbeitungstools verwenden, um Ihre Inhalte zu perfektionieren. Darüber hinaus können Sie mit Videogenehmigungen und Engagement-Tracking genau sehen, wie Ihr Publikum mit Ihren Inhalten interagiert, und Ihre Strategie entsprechend anpassen. OneMob lässt sich nahtlos in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren, einschließlich CRM-Integration für Salesforce, Dynamics, Hubspot und mehr sowie Content-Integration mit Zoom, Google Drive, Box und Dropbox. Mit einem nativen Plugin für Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce und InsideSales können Sie ganz einfach Inhalte direkt aus Ihren bevorzugten E-Mail- und Vertriebstools erstellen und teilen. Und das Beste daran ist, dass Sie OneMob kostenlos nutzen können! Unser kostenloser Plan bietet Zugriff auf viele unserer Kernfunktionen, sodass Sie OneMob risikofrei testen und sehen können, wie es Ihr Content-Spiel verändern kann. Besuchen Sie einfach onemob.com, um sich anzumelden und noch heute loszulegen!

