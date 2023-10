ZoomInfo ist ein amerikanisches, auf Abonnements basierendes Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Washington, das den Zugang zu seiner Datenbank mit Informationen über Geschäftsleute und Unternehmen an Vertriebs-, Marketing- und Personalbeschaffungsfachleute verkauft. Das Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 2000 als Eliyon Technologies von den Gründern Yonatan Stern und Michel Decary gegründet. Nach der Übernahme durch DiscoverOrg ist Henry Schuck der derzeitige CEO. Im Jahr 2020 haben Zoominfo.com und seine verbundenen Unternehmen Zoominfo-privacy.com und Zoomprivacy.com Phishing-Versuche verübt, indem sie persönliche Informationen aus öffentlichen Internetquellen kratzten und Verbrauchern mit Identitätsdiebstahl drohten es sei denn, Verbraucher klicken in ihren E-Mails auf verdächtige Phishing-Links.

Website: zoominfo.com

