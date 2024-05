Watchity ist die umfassendste Unternehmensvideoplattform für die Erstellung professionell aussehender audiovisueller Inhalte und Online-Events mit einem hervorragenden visuellen und interaktiven Erlebnis, das Ihnen hilft, sich von der Masse abzuheben, die Einbindung des Publikums zu maximieren und die Ergebnisse Ihrer Content-Strategien zu verbessern. Der Wettbewerbsvorteil von Watchity liegt in der einzigartigen und umfassenden Kombination aus datengesteuerten Event- und Content-Management-Funktionen, professioneller Live- und On-Demand-Videoproduktion, Multi-Channel-Web-, Intranet- und Social-Media-Verbreitung sowie Publikumseinbindung und Interaktivität. Watchity bietet spezifische Lösungen für Webinare und interaktive Veranstaltungen, Streaming in sozialen Netzwerken sowie Videoaufzeichnung und -bearbeitung, die das Niveau der Inhalte erhöhen und sie in unvergessliche Erlebnisse verwandeln, um beim Publikum mehr Emotionen zu wecken und die Markenpositionierung zu stärken. SOCIAL VIDEO – Produzieren Sie Inhalte und Events für soziale Medien: – Einfachheit und Geschwindigkeit bei der Produktion und Verbreitung von Live-Events und audiovisuellen Inhalten. - TV-ähnliches Video, angepasst an jedes soziale Netzwerk, mit Grafiken, Szenen, Übergängen und vielem mehr. - Multistream über alle Social-Media-Konten mit angepassten Formaten und unbegrenzter Kapazität. - Generieren Sie Clips aus der Live-Übertragung und teilen Sie sie ganz einfach, ohne auf das Ende der Übertragung warten zu müssen. WEBINARE UND VERANSTALTUNGEN – Erstellen Sie interaktive und professionelle Webinare und Veranstaltungen: – End-to-End-Verwaltung von Veranstaltungen mit Landingpages, Registrierungen, E-Mail-Automatisierung, Interaktion und Berichterstattung. - Dynamisches, fernsehähnliches Video mit Grafiken, Szenen, Übergängen und vielem mehr. - Sicherer, benutzerfreundlicher und interaktiver Veranstaltungsraum mit FullHD-Streaming- und Anzeigesteuerung. - Betten Sie Code ein, um den Veranstaltungsraum in Ihre eigene Website oder Ihr eigenes Portal zu integrieren und ihn vollständig an Ihre Marke anzupassen. CONTENT HUB – Nehmen Sie Videos für Ihr Unternehmensportal auf, bearbeiten und teilen Sie sie: – Laden Sie Ihre Videos hoch, fügen Sie Tags hinzu, kategorisieren Sie sie in Sammlungen, sichern Sie sie und veröffentlichen Sie sie für Ihr Publikum. - Nehmen Sie Videos mit Ihrer Webcam auf und bearbeiten Sie sie, um Intros, Untertitel, Hintergrundmusik und mehr hinzuzufügen. - Einbettbarer, browserbasierter Videoplayer mit adaptivem Multibitraten-Streaming und erweiterten Anzeigesteuerungen. - Videoanalyse zur Ermittlung und Analyse aller Informationen zum Inhaltskonsum des Publikums. Wenn Sie Watchity kostenlos testen möchten, fordern Sie bitte eine kostenlose Testversion an unter: https://www.watchity.com/try-for-free/

Website: watchity.com

