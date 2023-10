Erstellen Sie mit nur Ihrem Telefon überall professionelle Videos in Studioqualität. Mit unserer leistungsstarken KI-Plattform können Sie Remote-Videoanrufe in professioneller Qualität erfassen, Spezialeffekte hinzufügen und in wenigen Minuten bearbeiten und veröffentlichen – und das zu einem Bruchteil der Kosten eines professionellen Produktionsstudios.

Website: roll.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Roll verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.