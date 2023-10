Die National Hockey League (NHL; französisch: Ligue nationale de Hockey – LNH) ist eine professionelle Eishockeyliga in Nordamerika und besteht derzeit aus 31 Mannschaften: 24 in den Vereinigten Staaten und 7 in Kanada. Die NHL gilt als die führende professionelle Eishockeyliga der Welt und als eine der größten Profisportligen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Stanley Cup, die älteste professionelle Sporttrophäe in Nordamerika, wird jährlich am Ende jeder Saison an den Playoff-Sieger der Liga verliehen. Die National Hockey League wurde am 26. November 1917 im Windsor Hotel in Montreal gegründet, nachdem der Betrieb ihrer Vorgängerorganisation, der National Hockey Association (NHA), die 1909 in Renfrew, Ontario, gegründet worden war, eingestellt worden war. Die NHL löste sofort die NHA als eine der Ligen ab, die in einem jährlichen Interliga-Wettbewerb um den Stanley Cup kämpften, bevor die NHL 1926 aufgrund einer Reihe von Ligafusionen und -aufspaltungen als einzige Liga übrig blieb, die um den Stanley Cup konkurrierte. Zu Beginn hatte die NHL vier Teams – alle in Kanada, daher das Adjektiv „National“ im Namen der Liga. Die Liga expandierte 1924 mit dem Beitritt der Boston Bruins auch in die Vereinigten Staaten und besteht seitdem aus amerikanischen und kanadischen Mannschaften. Von 1942 bis 1967 hatte die Liga nur sechs Mannschaften, die zusammen (wenn auch nicht zeitgleich) den Spitznamen „Original Six“ erhielten. Bei der NHL-Erweiterung 1967 fügte die NHL sechs neue Teams hinzu, um ihre Größe zu verdoppeln. Die Liga wuchs dann bis 1974 auf 18 Teams und 1979 auf 21 Teams. Zwischen 1991 und 2000 wuchs die NHL weiter auf 30 Teams. Im Jahr 2017 wurde das 31. Team hinzugefügt und im Jahr 2021 wurde die Hinzufügung eines 32. Teams genehmigt. Der Hauptsitz der Liga befindet sich seit 1989 in New York City, als der Hauptsitz von Montreal dorthin verlegt wurde. In der Geschichte der NHL gab es vier ligaweite Arbeitsunterbrechungen, die alle nach 1992 stattfanden. Die International Ice Hockey Federation (IIHF) betrachtet den Stanley Cup als eine der „wichtigsten Meisterschaften, die es in diesem Sport gibt“. Die NHL zieht viele hochqualifizierte Spieler aus der ganzen Welt an und verfügt derzeit über Spieler aus etwa 20 Ländern. Historisch gesehen stellten Kanadier die Mehrheit der Spieler in der Liga, wobei der Anteil amerikanischer und europäischer Spieler in den letzten Saisons zunahm. Gemessen am Umsatz ist die NHL nach der NFL, der MLB, der NBA und der Premier League die fünftreichste Profisportliga.

Website: nhl.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit NHL verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.