In einer Welt voller Generalisten ist NetApp ein Spezialist. Wir konzentrieren uns auf eine Sache: Wir helfen Ihrem Unternehmen, das Beste aus Ihren Daten herauszuholen. NetApp bringt die Datendienste der Unternehmensklasse, auf die Sie sich verlassen, in die Cloud und die einfache Flexibilität der Cloud in das Rechenzentrum. Unsere branchenführenden Lösungen funktionieren in verschiedenen Kundenumgebungen und den größten öffentlichen Clouds der Welt. Als cloudbasiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen kann nur NetApp Ihnen dabei helfen, Ihre einzigartige Datenstruktur aufzubauen, Ihre Cloud zu vereinfachen und zu verbinden und die richtigen Daten, Services und Anwendungen sicher den richtigen Personen bereitzustellen – jederzeit und überall.

Website: bluexp.netapp.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit NetApp BlueXP verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.