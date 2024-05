Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Xopero ONE Backup & Recovery ist eine Datenschutzlösung der Enterprise-Klasse für Ihre VMware, die sich durch Einfachheit, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit auszeichnet und die Erwartungen der anspruchsvollsten virtuellen und hybriden Umgebungen erfüllt. Merkmale * Agentenloses, automatisches Backup * Erweiterte Backup-Schemata und Konfiguration * Mehrere Speicheroptionen (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage und alle S3-kompatiblen Clouds oder lokalen Festplattenressourcen, SMB, NFS, CIFS) * Deduplizierung und Replikation * Mehrere Wiederherstellungsoptionen – stellen Sie die Sicherungsdaten granular oder ganze Maschinen wieder her, starten Sie eine VM sofort oder führen Sie eine Migration in eine andere VM-Umgebung durch. * Wiederherstellung testen – legen Sie einen Wiederherstellungsplan und -zeitplan fest, um automatisch die neueste Kopie der gesamten Maschine wiederherzustellen oder VMs direkt aus dem Backup auszuführen, um die Leistung zu testen

Website: xopero.com

