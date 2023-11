Ryohin Keikaku Co., Ltd. oder Muji ist ein japanisches Einzelhandelsunternehmen, das eine große Auswahl an Haushalts- und Konsumgütern verkauft. Mujis Designphilosophie ist minimalistisch und legt den Schwerpunkt auf Recycling, die Reduzierung von Produktions- und Verpackungsabfällen sowie eine No-Logo- oder „No-Brand“-Politik.

Website: muji.com

