Nissan Motor Co., Ltd. ist ein japanischer multinationaler Automobilhersteller mit Hauptsitz in Nishi-ku, Yokohama, Japan. Das Unternehmen vertreibt seine Fahrzeuge unter den Marken Nissan, Infiniti und Datsun, mit hauseigenen Leistungstuning-Produkten unter der Bezeichnung Nismo.

Website: nissanusa.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Nissan USA verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.