Medianova bietet globale CDN-Lösungen und Cloud-Plattformen mit Erfahrung in den Bereichen Streaming, Kodierung, Caching, Microcaching, Hybrid-CDN und Website-Beschleunigung. Mit seiner Präsenz in 20 Ländern und einem zu 100 % SSD-betriebenen Anycast-Netzwerk ist Medianova eines der schnellsten https-sicheren CDNs in Europa und im Nahen Osten, basierend auf Cedexis.

Website: medianova.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Medianova verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.