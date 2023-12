Highrise ist eine CRM-Lösung für kleine Unternehmen mit Kontakt- und Aufgabenverwaltungsfunktionen. Mit der Software können Benutzer die Kommunikation mit Kunden verfolgen, sodass Teams den Status von Geschäften und Beziehungen einsehen können. Kontakte können aus Outlook, Gmail und Excel in Highrise importiert und mit Tags versehen werden, sodass sie organisiert, gefiltert und durchsucht werden können. Benutzer können außerdem Notizen und Kommentare zu Kontaktdaten hinzufügen und benutzerdefinierte Datenfelder für Personen und Unternehmen verwenden. Mit der Aufgabenverwaltungsfunktion von Highrise können Benutzer Aufgaben erstellen, Aufgaben nach Unternehmen, Kontakt oder Projekt anzeigen und Erinnerungen zu Projekten hinzufügen. Benutzer können außerdem Adressbücher teilen, wichtige E-Mails speichern, Dokumente an Projekte anhängen und die Datenschutzeinstellungen steuern. Highrise bietet eine Funktion namens „Good Morning“, einen virtuellen persönlichen Assistenten, der Benutzern hilft, eingehende Aktivitäten, die Aufmerksamkeit erfordern, zu organisieren und darauf zu reagieren. Die Software stellt eine Verbindung zu MailChimp her, sodass Benutzer gezielt E-Mail-Marketingkampagnen an Kontakte senden können. Die Software lässt sich auch über eine API mit anderen Tools von Drittanbietern integrieren.

Website: 37signals.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Highrise verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.