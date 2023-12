Salesdash CRM

Die CRM-Software von Salesdash unterstützt Logistikunternehmen (Frachtmakler, 3PLs) beim Aufbau neuer Verladerbeziehungen. Salesdash hilft Vertriebsteams in der Logistik, ihren Verkaufsprozess zu optimieren, um Umsatz und Umsatz zu steigern. Gebaut für Frachtmakler, von einem ehemaligen Vertriebsleiter für Frachtmakler. Das Produkt eignet sich am besten für diejenigen, die einen beratenden Verkaufsansatz verfolgen, über eine größere Kontaktliste verfügen, verpasste Nachverfolgungen verhindern müssen, sich um Detailorientierung bemühen, möglicherweise einen längeren Geschäftszyklus haben, der mehrere Berührungspunkte erfordert, und eine konsistente Reichweite aufrechterhalten müssen vor den Kunden zu bleiben. Aufgabenverwaltung, Kontaktverwaltung, Pipeline-Management und benutzerdefinierte Berichte sind die Kernkomponenten von Salesdash. Die Implementierung zum Anpassen von Feldern, zum Hinzufügen Ihrer Teammitglieder und zum Importieren von Leads aus einer Tabelle kann innerhalb von Minuten erfolgen. Interagieren Sie mit Ihren Leads und Interessenten über Integrationen von Gmail und Outlook für E-Mail und Kalender. Senden Sie E-Mails aus Salesdash an Ihre Kontakte, erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, verfolgen Sie Öffnungen und senden Sie automatisierte Sequenzen. Greifen Sie einfach auf Unternehmenswebsites, Unternehmens-LinkedIn-Seiten und persönliche LinkedIn-Seiten für diejenigen zu, die vor der Kontaktaufnahme recherchieren. Salesdash verhindert verpasste Nachverfolgungen mit unserem Aufgabenverwaltungssystem, das Ihnen die Aufgaben von heute und überfällig vor Augen hält. Salesdash schlägt auch Aufgaben für Leads vor, für die Sie vergessen haben, eine Nachverfolgung festzulegen, und das System ordnet sie anhand von Indikatoren für Leads, die sich möglicherweise weiter in Ihrem Verkaufsprozess befinden. Rückmeldungen zu Salesdash zeigen, dass das CRM im Vergleich zu anderen Anbietern ein schlankeres, benutzerfreundlicheres CRM ist, das auf Frachtmakler zugeschnitten ist.

