PersistIQ ist eine Plattform für Vertriebsengagement, die Kundengewinnung, E-Mail-Ansprache, Anrufe, Aufgaben und Social Selling automatisiert. Tausende Vertriebsteams nutzen PersistIQ, um die E-Mails potenzieller Kunden zu finden, personalisierte Kontakt-E-Mails zu versenden, Nachfassaktionen zu automatisieren und weitere Besprechungen zu buchen. Die Sales-Outreach-Plattform von PersistIQ umfasst: * Multi-Channel-Outreach-Sequenzen: E-Mail, Anruf, Linkedin-Outreach und Aufgaben * Prospecting: Suchen Sie nach verifizierten E-Mails, um Ihre Interessentenlisten zu erstellen * Call Dialer: Rufen Sie potenzielle Kunden in PersistIQ an, verwenden Sie lokale Telefonnummern und speichern Sie den Anruf Aufzeichnungen * Automatisierungsauslöser: Auslösen von Outreach-Kampagnen basierend auf E-Mail-Öffnungen, Antworten und CRM-Daten * Gmail-Erweiterung: E-Mail-Vorlagen, Benachrichtigungen, Kampagnen und Interessentenprofile in Gmail * Analysen: A/B-Tests, Analyse der Antwortstimmung und Berichterstellung * Team Zusammenarbeit: Gemeinsame Vorlagen, Teamberichte und Benutzerverwaltung * Integrationen: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce und Zapier Anwendungsfälle: * Outbound Sales: Finden Sie die E-Mails potenzieller Kunden und automatisieren Sie personalisierte Outbound-Kampagnen in großem Maßstab * Inbound Sales: Automatisieren Sie Follow-ups mit Inbound führt zu mehr Geschäftsabschlüssen * Recruiting: Nehmen Sie Kontakt zu potenziellen Bewerbern auf

