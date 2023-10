Groupon ist ein amerikanischer globaler E-Commerce-Marktplatz, der Abonnenten mit lokalen Händlern verbindet, indem er Aktivitäten, Reisen, Waren und Dienstleistungen in 15 Ländern anbietet. Groupon mit Sitz in Chicago wurde dort im November 2008 gegründet und startete bald darauf in Boston, New York City und Toronto. Bis Oktober 2010 war Groupon in 150 Städten in Nordamerika und 100 Städten in Europa, Asien und Südamerika verfügbar und hatte 35 Millionen registrierte Benutzer. Bis Ende März 2015 bediente Groupon mehr als 500 Städte weltweit, fast 48,1 Millionen aktive Kunden und bot weltweit mehr als 425.000 aktive Angebote in 48 Ländern. Die Idee für Groupon stammte vom ehemaligen CEO und gebürtigen Pittsburgher Andrew Mason. Die Idee erregte die Aufmerksamkeit seines früheren Arbeitgebers Eric Lefkofsky, der eine Million US-Dollar Startkapital für die Entwicklung der Idee bereitstellte. Im April 2010 hatte das Unternehmen einen Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar. Laut einem im Dezember 2010 von der Marketingvereinigung von Groupon erstellten und im Forbes Magazine und im Wall Street Journal veröffentlichten Bericht geht Groupon davon aus, dass „das Unternehmen auf dem besten Weg ist, schneller als jedes andere Unternehmen jemals einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen“. Bei der Gewinnveröffentlichung als börsennotiertes Unternehmen meldete Groupon im vierten Quartal 2011 auf bereinigter Basis einen Verlust von 9,8 Millionen US-Dollar, was die Anleger enttäuschte. Zusätzliche Bedenken der Anleger kamen auf, nachdem das Unternehmen im März 2012 die Umsatzerlöse für 2011 nach unten angepasst hatte.

Website: groupon.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Groupon verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.