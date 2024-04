Floatbot ist eine SaaS-basierte, „no-code“, durchgängige „Generative AI“-gestützte Konversations-KI-Plattform, die Fintechs und Unternehmen dabei hilft, den Kundensupport zu automatisieren, das Kundenerlebnis und das digitale Onboarding durch KI-gestützte Chatbots und Voicebots zu verbessern. Seine DIY-Plattform „No Code“, die die Erstellung von Hybrid-Bots mit fortschrittlichen Workflow-Builder- und Conversational-KI-Tools ermöglicht. Floatbot wurde beim NPC [Nasscom Product Conclave] in 10 Kategorien mit dem Emerge50 Award ausgezeichnet. Floatbot ist Top 5 in der SaaS-Kategorie! IDC präsentiert Floatbot als Innovator für Bank- und Finanzdienstleistungen in Indien [11. Dezember 2019] In Floatbot entwickelte Bots können in Webportalen, mobilen Apps (iOS und Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home und WhatsApp gestartet werden. Floatbot unterstützt auch Speech to Text und Text to Speech für Voicebots. Floatbot ist in Contact Center für Voicebot integriert. Floatbot ist eine Hybridplattform, eine der wenigen weltweit, die die Entwicklung von Omni-Channel-Chatbots und Voicebots innerhalb weniger Stunden ermöglicht, wobei ein Fintech oder eine Bank mehrere Bots entwickeln kann, die über Chat- und Voice-Kanäle hinweg mit Kunden interagieren oder sich mit ihnen unterhalten verschiedene Phasen ihrer Reise [Kundensupport, Lead-Validierung, KYC-Verifizierung, Einlösen von Treuepunkten, Zahlungserinnerungen, Feedback-Schleife, Cross-Selling/Up-Selling-Produkte usw.]. Mit Floatbot können Benutzer nahtlos zwischen Sprach- und Chat-Kanal wechseln und dennoch vergangene Sitzungen und den Kontext beibehalten.

