Dataiku ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, das 2013 gegründet wurde. Im Dezember 2019 gab Dataiku bekannt, dass CapitalG – der von Alphabet Inc. finanzierte Risikokapitalfonds für Spätphasenwachstum – sich Dataiku als Investor angeschlossen hat erreichte den Status eines Einhorns im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Dataiku beschäftigt derzeit weltweit mehr als 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in New York, Paris, London, München, Sydney, Singapur und Dubai.

Website: dataiku.com

