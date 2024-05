Daftra ist das erste integrierte und sichere Portal zur Online-Verwaltung Ihres Unternehmens oder Ihrer Firma. Die Cloud-Dienste von Daftra arbeiten rund um die Uhr und gewährleisten eine 99,9-prozentige Präsenz im Netzwerk, da sich unsere sicheren Server in mehreren Ländern befinden und parallel arbeiten, um von jedem Standort und Gerät aus so schnell wie möglich auf die sicheren Daten Ihres Unternehmens zuzugreifen. Daftra wurde erstellt von Izam Web Solutions; Ein Unternehmen, das seit über 7 Jahren im Unternehmensmanagement tätig ist und ein führender SaaS-Anbieter ist, verschiedene Unternehmensmanagementlösungen für den arabischen und ausländischen Markt etabliert hat und Hauptsitze in den Vereinigten Staaten und in Ägypten hat. Aus der Gesamtheit der Erfahrung von Izam ging Daftra als eine vollständige, integrierte Lösung für die Unternehmensführung auf dem arabischen Markt hervor, wo es an solchen Dienstleistungen in erheblichem Maße mangelt. Unabhängig von der Art Ihres Unternehmens werden Sie feststellen, dass Daftra umfassend ausgestattet und anpassbar ist, um den Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche gerecht zu werden, angefangen von einfachen Rechnungsdiensten bis hin zu komplexen Finanzberechnungen, Inventar, Teams, Kundenmanagement und Nachverfolgung. Alle Funktionen von Daftra wurden speziell entwickelt, um Ihre Geschäftsabläufe zu erleichtern und Ihnen Zeit und Mühe zu sparen, sodass jeder Benutzer ohne vorherige Erfahrung in Unternehmensführung und Buchhaltung damit sein Geschäft wie ein Profi verwalten kann. Daftra widmet sich voll und ganz der Unterstützung von Systemen, Währungen und Steuereinstellungen in arabischen und ausländischen Ländern. Unsere Lösung ist die Erfüllung unserer Vision; Wir erleichtern Unternehmen im arabischen Raum die Unternehmensführung und geben ihnen die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen, ohne sich mit den Feinheiten der eigenen Unternehmensführung herumschlagen zu müssen.

Website: daftra.com

