Stärkung von KMU mit innovativen und kreativen IT-Lösungen und Überwindung traditioneller Wachstumsbarrieren von KMU mit modernsten Tools Effitrac wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und ihre Arbeitsweise neu zu erfinden. Effitrac bietet derzeit mehr als 27 Module in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Personalwesen, Gehaltsabrechnung, CRM, Projektmanagement, Prozess- und diskrete Fertigung für verschiedene Branchen an und hat zufriedene Kunden in vier Ländern (Indien, Vereinigte Arabische Emirate, Königreich Saudi-Arabien und China). ) Rufen Sie uns jetzt an, um zu erfahren, wie Effitrac KMU neue Möglichkeiten bietet, ihre Geschäftsaufgaben jederzeit und überall zu erledigen. Effitrac bietet seinen Kunden sowohl SaaS- als auch Standalone-Lösungen mit mehrsprachigem Support.

Website: effitrac.com

