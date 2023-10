Crunchyroll, Inc. ist ein amerikanisches Vertriebs-, Verlags- und Lizenzunternehmen, das sich auf das Streamen von Anime, Manga und Drama konzentriert. Crunchyroll wurde 2006 von einer Gruppe Absolventen der University of California, Berkeley gegründet und liefert über seinen Vertriebskanal und sein Partnerschaftsprogramm Inhalte an 70 Millionen registrierte Nutzer weltweit. Crunchyroll ist eine Tochtergesellschaft von Otter Media, einer Tochtergesellschaft von WarnerMedia von AT&T. Crunchyroll hat Büros in San Francisco, Los Angeles, Chișinău und Tokio und ist Mitglied der Association of Japanese Animations (AJA). „Crunchyroll-Hime“, auch bekannt als „Hime“, ist das offizielle Maskottchen von Crunchyroll. Crunchyroll bietet Nutzern über 1.000 Anime-Shows, mehr als 200 ostasiatische Dramen und 50 Manga-Titel als Crunchyroll Manga, obwohl nicht alle Programme weltweit verfügbar sind aufgrund von Lizenzbeschränkungen. Crunchyroll hat im Februar 2017 die Marke von einer Million zahlender Abonnenten überschritten und hat im Jahr 2020 über 3 Millionen zahlende Abonnenten. Crunchyroll wählt über seine Vertriebspartner (Funimation, Sentai Filmworks und Viz Media in Nordamerika, Anime) auch einige Anime-Titel für die Veröffentlichung als Heimvideo aus Begrenzt im Vereinigten Königreich).

Website: crunchyroll.com

