Funimation Global Group, LLC ist ein amerikanisches Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Synchronisierung und den Vertrieb ostasiatischer Medien, insbesondere japanischer Anime, spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von General Fukunaga und seiner Frau Cindy gegründet und von Daniel Cocanougher und seiner Familie finanziert, die zu Investoren des Unternehmens wurden. Funimation mit Sitz in Flower Mound, Texas, ist einer der führenden Vertreiber von Anime- und anderen ausländischen Unterhaltungstiteln in Nordamerika. Es hat beliebte Serien wie Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul und Code Geass und viele andere lizenziert . Funimation wurde am 11. Mai 2005 von der Navarre Corporation übernommen; Im April 2011 verkaufte Navarre Funimation für 24 Millionen US-Dollar an eine Investorengruppe, zu der auch Fukunaga gehörte. Von 2017 bis 2019 besaß Sony Pictures Entertainment (über Sony Pictures Television) 95 % der Anteile an dem Unternehmen, und seit 2019 führt die Sony Group Corporation das Unternehmen über ein Joint Venture zwischen zwei seiner Einheiten: Sony Pictures Entertainment (über Sony Pictures). Fernsehen) und Sony Music Entertainment Japan (über Aniplex).

Website: funimation.com

