Clumio hilft Unternehmen dabei, den Datenschutz in AWS zu vereinfachen. Seine sichere Air-Gap-SaaS-Lösung ermöglicht es Unternehmen, strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen, Daten in wenigen Minuten zu sichern und wiederherzustellen und eine bessere Transparenz zu erhalten, um die Cloud-Speicherkosten zu optimieren. Clumio wurde als Cloud-native SaaS-Lösung entwickelt und erfordert keine Bereitstellung von Software- oder Hardwarekomponenten, um mit dem Schutz von Amazon S3-Daten zu beginnen. Kunden verbinden ihre AWS-Umgebung einfach über eine sichere Authentifizierungsmethode mit dem Clumio-Service. Die Datenklassifizierung kann über die Schutzgruppenfunktion von Clumio erreicht werden, die es ermöglicht, bestimmte S3-Objekte zu sichern oder von der Sicherung auszuschließen. Durch die Anwendung globaler Richtlinien auf die Schutzgruppen werden Compliance-gesteuerte Backups erstellt und anschließend über intuitive Berichte und proaktive Warnungen überwacht. Clumio-Backups für Amazon S3 werden außerhalb des AWS-Kontos des Kunden gespeichert, sind unveränderlich und können nicht gelöscht werden. Intuitive Such- und Durchsuchungsfunktionen ermöglichen eine schnelle granulare Wiederherstellung über Buckets und AWS-Regionen hinweg. Clumio-Backups sind kostenoptimiert, da jeglicher Overhead durch Objektversionierung und geringe Dateikosten entfallen.

Website: clumio.com

