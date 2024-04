Das Media Center von Clipsource ist die einzige PR-Vertriebsplattform, die speziell dafür entwickelt wurde, den Austausch von Nachrichten und Inhalten für die Medien- und Unterhaltungsbranche zu vereinfachen. Die All-One-Lösung hilft Ihnen dabei, mehr Berichterstattung über Ihre Fernsehprogramme, Filme und Bücher zu sichern, indem sie es einfach macht, umfassende Nachrichten zusammen mit Bildern, Videos, Programmkatalogen und Programmänderungen an alle Ihre wichtigen Kontakte und Stakeholder zu verteilen. Mehrere Freigabeoptionen Mit Media Center erhalten Sie die Tools, um alle Ihre Inhalte so zu erstellen und zu verteilen, wie Sie es möchten. Erstellen und verteilen Sie Pressemitteilungen, Nachrichten oder andere Rich Media in Ihrem persönlichen Media Center, per E-Mail, API oder auf sozialen Kanälen in einem zusammenhängenden Workflow. Verwalten Sie alle Ihre wichtigen Kontakte. Wir machen es Ihnen leicht, sichere Inhalte zu organisieren, zu gruppieren und an alle Ihre wichtigen Kontakte und Stakeholder zu verteilen. Verwalten Sie Zugangsanträge von Journalisten und Influencern und bleiben Sie informiert, wenn E-Mail-Adressen inaktiv sind oder nicht funktionieren. Verfolgen Sie Ihre PR-Bemühungen. Sie möchten sicherstellen, dass die richtigen Personen Ihre E-Mails erhalten und sich an Ihren Bemühungen beteiligen. Mit Echtzeitstatistiken können Sie Datei-Downloads, Öffnungsraten, Social-Sharing-Statistiken und Engagement-Verhältnisse anzeigen.

