Chewy, Inc. ist ein amerikanischer Online-Händler für Tiernahrung und andere tierbezogene Produkte mit Sitz in Dania Beach, Florida. Im Jahr 2017 wurde Chewy von PetSmart für 3,35 Milliarden US-Dollar übernommen, was zu dieser Zeit die größte Übernahme eines E-Commerce-Unternehmens überhaupt war.

Website: chewy.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Chewy verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.