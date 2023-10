Flipkart ist ein indisches E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Bangalore, Karnataka, Indien. Es wurde 2007 von Sachin Bansal und Binny Bansal gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf den Buchverkauf, bevor es in andere Produktkategorien wie Unterhaltungselektronik, Mode, Haushaltswaren und Lebensmittel sowie Lifestyle-Produkte expandierte. Der Dienst konkurriert vor allem mit der indischen Tochtergesellschaft von Amazon und dem inländischen Konkurrenten Snapdeal. Im März 2017 hatte Flipkart einen Marktanteil von 39,5 % in der indischen E-Commerce-Branche. Flipkart ist beim Verkauf von Bekleidung deutlich dominant (eine Position, die durch die Übernahme von Myntra gestärkt wurde) und wurde beim Verkauf von Elektronik und Mobiltelefonen als „Kopf an Kopf“ mit Amazon beschrieben. Flipkart besitzt außerdem PhonePe, einen mobilen Zahlungsdienst, der auf dem Unified Payments Interface (UPI) basiert. Im August 2018 erwarb die in den USA ansässige Einzelhandelskette Walmart für 16 Milliarden US-Dollar eine 81-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Flipkart, was einem Wert von 20 Milliarden US-Dollar entspricht.

Website: flipkart.com

