Florida Power & Light Company, die wichtigste Tochtergesellschaft von NextEra Energy Inc., ist der größte Energieversorger in Florida. Es handelt sich um ein Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Juno Beach, Florida, das rund 5 Millionen Kunden und 11 Millionen Menschen in Florida versorgt.

Website: fpl.com

