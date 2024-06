Botly ist ein KI-Chatbot, der speziell für den Einsatz auf der OnlyFans-Plattform entwickelt wurde. Ziel ist es, die Benutzererfahrung durch die Bereitstellung einer unterhaltsamen, flirtenden und freundlichen Konversations-KI-Lösung zu verbessern. Das Tool bietet eine 7-tägige kostenlose Testversion und verfügt über eine Chrome-Erweiterung für die einfache Integration mit OnlyFans. Botly liest und analysiert frühere Gespräche, um Kontext zu gewinnen und seine Antworten zu optimieren. Es bietet verschiedene Chat-Phasen, darunter Small Talk, Sexting und Sales Push, sodass Benutzer den Gesprächsstil nahtlos wechseln können. Das Tool vereinfacht den Prozess des Pay-Per-View-Verkaufs und macht ihn für Benutzer zu einem Drei-Klick-Erlebnis. Mit Botly können Benutzer ihre Chats personalisieren und Nachrichten mit nur einem Klick versenden. Die KI erinnert sich an vergangene Gespräche und sorgt so für Konsistenz und ansprechende Nachrichten. Es kann bestimmte Details abrufen, beispielsweise den Namen des Haustiers eines Fans, sodass sich Benutzer erinnert und wertgeschätzt fühlen. Botly bietet außerdem Teamwork-Funktionen, die das Onboarding mehrerer Profile über ein einziges Konto ermöglichen. Diese Funktion ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Erstellerkonten, ohne dass zusätzliche Anmeldungen erforderlich sind. Um die Sicherheit zu gewährleisten, bietet Botly ein spezielles Chatter-Login an und bietet Support für neue oder bestehende Mitarbeiter. Das Tool unterstützt Benutzer dabei, ihre Einnahmen zu steigern, indem es die Chat-Qualität und die Fan-Interaktionen verbessert. Botly bietet sowohl monatliche als auch jährliche Abrechnungsoptionen und Benutzer können mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion beginnen. Es ist in OnlyFans integriert und bietet ein Erweiterungs-Dashboard für den einfachen Zugriff. Das Tool bietet außerdem Sprachunterstützung und eine private Telegram-Gruppe für zusätzliche Unterstützung und Networking-Möglichkeiten.

Website: getbotly.com

