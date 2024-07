Botika ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung anspruchsvoller Konversations-KI-Technologien beschäftigt. Es ist vor allem für seinen GPT-Chatbot (Generative Pre-trained Transformer) bekannt. Die Technologie ist eine bemerkenswerte Mischung aus dem Botika-Chatbot-System, das regelbasierte Technologie und NLP-Absichtsklassifizierung verwendet, und GPT. Diese Kombination führt zu einem Super-Chatbot, der das Potenzial hat, den Kundenservice erheblich zu verändern. Das System kann Kundenanforderungen rund um die Uhr verstehen und darauf reagieren und sorgt so für eine verbesserte personalisierte und menschlichere Interaktion. Botikas Anwendung bietet einen KI-Assistenten, der über moderne Kommunikationskanäle per Text und Sprache interagieren kann, und bringt fortschrittliche Konversations-KI in verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Schifffahrt und Versicherungen. Darüber hinaus bietet es auch eine Schnittstelle für anpassbare Chatbot-Lösungen, um den Unternehmensanforderungen gerecht zu werden. Die proprietäre Technologie basiert auf GPT von OpenAI, einem System, das sich der Generierung intelligenter und menschenähnlicher Texte widmet und so die Interaktion mit Technologie verändert.

Website: botika.online

