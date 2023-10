BBC iPlayer ist ein Internet-Streaming-, Catchup-, Fernseh- und ehemaliger Radiodienst der BBC. Der Dienst ist auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar, darunter Mobiltelefone und Tablets, PCs und Smart-TVs. Für in Großbritannien ansässige Zuschauer bereitgestellte iPlayer-Dienste beinhalten keine kommerzielle Werbung. Die Begriffe BBC iPlayer, iPlayer und BBC Media Player beziehen sich auf verschiedene Methoden zum Anzeigen oder Anhören derselben Inhalte. Das Ansehen oder Aufzeichnen von Live-Fernsehsendungen eines britischen Senders oder das Ansehen von BBC-TV-Catch-up- oder BBC-TV-on-Demand-Programmen im Vereinigten Königreich ohne Fernsehlizenz ist eine Straftat. Im Jahr 2015 berichtete die BBC, dass sie auf die Wiedergabe von Audio- und Fernsehsendungen umsteige Videoinhalte über offene HTML5-Standards in Webbrowsern statt über Flash oder die mobile Media Player-App. Am 17. Oktober 2018 wurde die BBC-Marke „iPlayer Radio“ durch BBC Sounds ersetzt.

