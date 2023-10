BBC News ist ein operativer Geschäftsbereich der British Broadcasting Corporation (BBC), der für das Sammeln und Senden von Nachrichten und aktuellen Ereignissen verantwortlich ist. Die Abteilung ist die weltweit größte Rundfunknachrichtenorganisation und produziert täglich rund 120 Stunden Radio- und Fernsehproduktion sowie Online-Nachrichtenberichterstattung. Der Dienst unterhält 50 ausländische Nachrichtenbüros mit mehr als 250 Korrespondenten auf der ganzen Welt. Fran Unsworth ist seit Januar 2018 Direktorin für Nachrichten und aktuelle Angelegenheiten. Das Jahresbudget der Abteilung beträgt über 350 Millionen Pfund; Es beschäftigt 3.500 Mitarbeiter, davon 2.000 Journalisten. Die nationalen, globalen und Online-Nachrichtenabteilungen von BBC News sind in der größten Live-Nachrichtenredaktion Europas im Broadcasting House im Zentrum von London untergebracht. Die parlamentarische Berichterstattung wird in Studios in Millbank in London produziert und ausgestrahlt. Über die BBC English Regions verfügt die BBC außerdem über regionale Zentren in ganz England und nationale Nachrichtenzentren in Nordirland, Schottland und Wales. Alle Nationen und englischen Regionen produzieren ihre eigenen lokalen Nachrichtensendungen und andere aktuelle Nachrichten- und Sportprogramme. Die BBC ist eine quasi-autonome Körperschaft, die durch eine königliche Charta autorisiert ist, wodurch sie operativ unabhängig von der Regierung ist, die nicht befugt ist, ihren Generaldirektor zu ernennen oder zu entlassen, und von ihr eine unparteiische Berichterstattung verlangt. Allerdings wird ihm, wie allen großen Medienunternehmen, politische Voreingenommenheit aus dem gesamten politischen Spektrum sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland vorgeworfen.

Website: bbc.com

