Adauris ist ein Audio-KI-Unternehmen, das eine durchgängige generative Audioproduktion für einige der größten digitalen Medienunternehmen der Welt anbietet, darunter Dezeen und The Stanford Daily. Täglich nutzen Dutzende weltweit anerkannte Marken die Plattform von Adauris, um geschriebene Inhalte wiederzuverwenden und ihre Verbreitung zu erweitern. Zu den herausragenden Funktionen gehören: * Hochwertige Erzählungen: Mithilfe von KI erstellt Ad Auris klare und natürlich klingende Audioversionen von Artikeln. * Vielfältige Sprachoptionen: Wählen Sie aus einer Reihe von Premium-Stimmen ganz nach Ihren Wünschen. * Mehrsprachige Unterstützung: Ad Auris richtet sich an ein globales Publikum und unterstützt mehrere Sprachen. * Anpassbare Wiedergabe: Passen Sie die Geschwindigkeit und den Ton der Erzählung nach Ihren Wünschen an. * Integration mit beliebten Plattformen: Verteilen Sie Ihre Audioinhalte auf Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts. * Analytics-Dashboard: Verfolgen Sie die Leistung und das Engagement Ihrer Audioinhalte. * CMS-Integrationen: Nahtlose Integration in Ihr Content-Management-System. * Barrierefreiheit: Inhalte für Menschen mit Sehbehinderungen oder Leseschwierigkeiten leichter zugänglich machen.

Website: adauris.ai

